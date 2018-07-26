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Климкин: Хочу видеть Крым под украинским флагом
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Климкин: Хочу видеть Крым под украинским флагом 

Украина.ру 24 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом Павел Климкин написал в своем микроблоге Twitter.
«После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. О «Балтийском сценарии», который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!», — заявил глава МИД Украины.
25 июля Государственный департамент США обнародовал «Крымскую декларацию», подписанную госсекретарем США Майком Помпео — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.
Подобным образом, напомнил Помпео, в декларации Уэллеса США отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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