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В Пекине задержали возможного виновника взрыва у посольства США
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В Пекине задержали возможного виновника взрыва у посольства США 

РИА Новости 25 минут назад
ПОЛИЦИЯ ПЕКИНА ЗАДЕРЖАЛА МУЖЧИНУ, У КОТОРОГО НА УЛИЦЕ У ПОСОЛЬСТВА США В РУКАХ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЗОРВАЛСЯ ФЕЙЕРВЕРК — ЗАЯВЛЕНИЕ
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