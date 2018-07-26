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Глава МИД ФРГ увидел в торговом соглашении с США доказательство силы ЕС
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Глава МИД ФРГ увидел в торговом соглашении с США доказательство силы ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава немецкого МИДа Хайко Маас дал комментарий в связи с информацией о торговых договоренностях между Евросоюзом (ЕС) и США. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.
По словам Мааса, Европе удалось доказать, что она не даст себя «расколоть».
"И мы увидели, что, если Европа выступает сообща, наши слова имеют вес", — заявил Маас.
Он добавил, что считает положительным снятие вопроса об автомобильных пошлинах, а также решение о совместной работе над «несправедливыми торговыми практиками» и над реформой ВТО.
Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал переговоры с представителями Европейского союза о новой торговой сделке между сторонами.
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