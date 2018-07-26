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Трамп поцеловал Юнкера и выложил это в Twitter
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Трамп поцеловал Юнкера и выложил это в Twitter 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Дональд Трамп наглядно продемонстрировал тёплые и дружеские отношения с Евросоюзом. Президент США выложил в свой Twitter фотографию, сделанную в Белом доме после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На снимке политики обнимаются и целуются.
«Очевидно, что Евросоюз, представленный Жан-Клодом Юнкером и США в лице вашего покорного слуги, любят друг друга!», — прокомментировал Трамп трогательный кадр.
Трамп и Юнкер договорились об отмене взаимных таможенных пошлин. Кроме того, Евросоюз увеличит импорт сжиженного природного газа и сельхозпродукции из США.
Ранее News.ru сообщал, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после переговоров подарил Дональду Трампу фотографию мемориального военного кладбища в Люксембурге, где захоронен генерал армии США Джордж Паттон.
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