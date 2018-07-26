Трамп поцеловал Юнкера и выложил это в Twitter

«Очевидно, что Евросоюз, представленный Жан-Клодом Юнкером и США в лице вашего покорного слуги, любят друг друга!», — прокомментировал Трамп трогательный кадр.

Трамп и Юнкер договорились об отмене взаимных таможенных пошлин. Кроме того, Евросоюз увеличит импорт сжиженного природного газа и сельхозпродукции из США.