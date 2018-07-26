Эстония приветствовала «Крымскую декларацию» США 

ТАЛЛИН, 26 июл — РИА Новости. Эстония приветствует декларацию США о непризнании Крыма частью России, заявил в четверг глава МИД Свен Миксер.
Накануне Госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.
"Мы приветствуем заявление Майка Помпео о непризнании Крыма", — цитирует Миксера пресс-служба.
По мнению министра, декларация подтверждает, что ни США, ни международное сообщество не намерены принимать вхождение Крыма в состав РФ ни сейчас, ни в будущем.
Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал баловством «Крымскую декларацию» США. Депутат Госдумы от "Единой России" Руслан Бальбек заявил, что декларация США о Крыме не имеет никакого значения для полуострова и не может изменить факт его воссоединения с Россией. С ним солидарен и глава Крыма Сергей Аксенов, по мнению которого в «Крымской декларации» нет ничего нового, и на жизнь крымчан она никак не повлияет. По словам председателя комитета СФ по международным делам Константина Косачева выводы американских коллег, представленные в «Крымской декларации» — бездумные клише и радикальное заблуждение.