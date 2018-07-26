Эстония приветствовала «Крымскую декларацию» США

Накануне Госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"Мы приветствуем заявление Майка Помпео о непризнании Крыма", — цитирует Миксера пресс-служба.

По мнению министра, декларация подтверждает, что ни США, ни международное сообщество не намерены принимать вхождение Крыма в состав РФ ни сейчас, ни в будущем.