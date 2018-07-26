Российское посольство в США ответило на крымскую декларацию Госдепа

«С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали», — сказано в сообщении.

В посольстве рассказали, что «90 тысяч американских футбольных болельщиков» приехали в Россию во время ЧМ и убедились «в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ».