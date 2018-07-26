Ещё
Российское посольство в США ответило на крымскую декларацию Госдепа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российское посольство в США ответило на крымскую декларацию Госдепа 

Rambler News Service 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Посольство России в США опубликовало в Facebook ответ на декларацию Госдепартамента США о непризнании Крыма частью России.
«С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали», — сказано в сообщении.
В посольстве рассказали, что «90 тысяч американских футбольных болельщиков» приехали в Россию во время ЧМ и убедились «в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ».
Накануне госсекретарь США Майк Помпео озвучил «Крымскую декларацию». В документе, в частности, США отказываются признавать «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права». Вашингтон планирует следовать этой политике «до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины».
Rambler News Service: последние новости
Израиль сбил сирийский истребитель США разрешили «Русалу» поставить 3 тыс. тонн алюминия Министр экономики Франции заявил о начале торговой войны с США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип387
Российских дачников ждет неприятный сюрприз107
Оружию «Судного дня» нашли ответ140
Москва ответила США на крымскую провокацию490
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями5
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
00:39
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение