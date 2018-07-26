В ЕС нацелились на увеличение импорта сжиженного газа из США 

Европейский союз (ЕС) планирует увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы диверсифицировать энергоснабжение. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Заявление было опубликовано по итогам переговоров Трампа и Юнкера.
"Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии", — говорится в заявлении.
В данный момент Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в ЕС.
Ранее Трамп заявил, что в торговых переговорах между США и ЕС произошел прорыв.