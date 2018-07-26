Ещё
В ЕС нацелились на увеличение импорта сжиженного газа из США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС нацелились на увеличение импорта сжиженного газа из США 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Европейский союз (ЕС) планирует увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы диверсифицировать энергоснабжение. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Заявление было опубликовано по итогам переговоров Трампа и Юнкера.
"Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии", — говорится в заявлении.
В данный момент Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в ЕС.
Ранее Трамп заявил, что в торговых переговорах между США и ЕС произошел прорыв.
Газета.Ru: последние новости
В ЕК рассказали о возможных ответных мерах на американские пошлины Турция выступила против санкций США в отношении Ирана Трамп назвал США опустошенной свинкой-копилкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип307
Российских дачников ждет неприятный сюрприз13
В РФ построят новый мегамост28
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»143
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение