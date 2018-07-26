Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви

«Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото (главой Еврокомиссии . — RT) Жан-Клодом Юнкером , и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!» — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Юнкера прошла 25 июля в Вашингтоне.

Министр торговли США Уилбур Росс считает «победой для обеих сторон» договорённости, которые были достигнуты в ходе переговоров между сторонами.