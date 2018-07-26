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Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви
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Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви 

RT на русском 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter рассказал о тёплых отношениях Европейского союза и Соединённых Штатов.
«Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото (главой Еврокомиссии. — RT) Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!» — написал американский лидер.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Юнкера прошла 25 июля в Вашингтоне.
Министр торговли США Уилбур Росс считает «победой для обеих сторон» договорённости, которые были достигнуты в ходе переговоров между сторонами.
RT на русском: последние новости
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