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Посольство России удивили попытки властей США засекретить дело Бутиной
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Посольство России удивили попытки властей США засекретить дело Бутиной 

РИА Новости 44 минуты назад
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛЬСТВО РФ УДИВЛЕНО ПОПЫТКАМИ ВЛАСТЕЙ США ЗАСЕКРЕТИТЬ ДЕЛО БУТИНОЙ, ЭТА ТАКТИКА ПРИМЕНЯЕТСЯ В ДЕЛЕ СКРИПАЛЕЙ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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