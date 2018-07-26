Помпео озвучил позиции Трампа и Путина по Украине

В среду на слушаниях в сенате Помпео спросили, были ли достигнуты на саммите какие-то договоренности относительно Украины.

"Нет, согласились не соглашаться. Политика США (по Украине — ред.) не изменилась, и вы можете это видеть", — сказал госсекретарь.

Позиция по санкциям

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США в области санкций против России по итогам встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина не изменилась.

"Я могу сказать вам, что политика в отношении санкций против РФ осталась прежней. Санкции остаются в силе", — ответил Помпео на вопрос сенаторов, обсуждалась ли политика ослабления санкций против России в рамках встречи Трампа и Путина один на один.

На сам вопрос, проходило ли обсуждение этой темы в рамках встречи, Помпео ответить отказался. Он отметил, что Трамп имеет право на такие встречи, и у Помпео «сложилось полное впечатление» о том, что обсуждалось на этой встрече.

Договоры о стратегических вооружениях

США и Россия проводят обзор всех заключенных ранее двусторонних договоров о стратегических вооружениях с учетом изменившейся ситуации в мире, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Договор РСМД ограничивает всего две страны. С тех пор мир серьезно изменился. Поэтому мы проводим полный обзор, чтобы мы могли ответить (на ситуацию) и работать с Россией для достижения результата в интересах США, (обзор) всего спектра соглашений о нераспространении между нашими странами ", — сказал Помпео на слушаниях в сенате.

Новая встреча Путина с Трампом

Президент США Дональд Трамп хочет провести следующую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году после окончания расследования о «российском вмешательстве» в выборы в США, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм», поэтому мы договорились, что это будет после первого числа года (в 2019 году. — Прим. ред.)", — приводит слова Болтона пресс-служба Белого дома

В сообщении не уточняется, с кем именно была достигнута договоренность — с помощниками Трампа или с российской стороной.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.