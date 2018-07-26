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Юнкер и Трамп хотят запустить новую фазу отношений ЕС и США
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Юнкер и Трамп хотят запустить новую фазу отношений ЕС и США 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне для запуска новой фазы отношений страны и союза, говорится в совместном заявлении ЕС и США после этой встречи.
"Мы встретились сегодня в Вашингтоне для запуска новой фазы в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом — фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений, выигрышных для обеих сторон, лучшей совместной работы для глобальной безопасности и процветания, и совместной борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.
ЕС и США хотят усилить двусторонние торговые отношения, отмечается в документе.
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