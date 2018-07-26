Юнкер и Трамп хотят запустить новую фазу отношений ЕС и США

"Мы встретились сегодня в Вашингтоне для запуска новой фазы в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом — фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений, выигрышных для обеих сторон, лучшей совместной работы для глобальной безопасности и процветания, и совместной борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

ЕС и США хотят усилить двусторонние торговые отношения, отмечается в документе.