Помпео: КНДР продолжает наращивать ядерное топливо

По словам госсекретаря США, Пхеньян продолжает производство расщепляющихся материалов для ядерного вооружения.

На вопрос сенатора-демократа Эда Марки о том, производит ли Северная Корея топливо, которое может быть использовано для создания атомной бомбы, Помпео ответил: «Да, это верно…Да, они продолжают производить расщепляющийся материал».

Отмечается, что Помпео не предоставил каких-либо подробностей и отказался публично отвечать на последующие вопросы по ядерной программе Северной Кореи. Он сказал, что был бы рад ответить на этот вопрос, если это необходимо, в закрытой обстановке, так как публичные заявления по этому вопросу не помогли бы «сложным переговорам с трудным противником».

Госсекретарь США добавил, что Соединенные Штаты занимаются «терпеливой дипломатией», чтобы убедить Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия, но не позволят процессу «затянуться без конца».

Выступление Помпео в сенате было посвящено теме взаимоотношений России и США, в частности, прошедшему в Хельсинки саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.