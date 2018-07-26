Госдеп выпустил «Крымскую декларацию» 

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте декларацию по Крыму. В документе непризнание полуострова российским декларируется как официальная политика Вашингтона. Глава ведомства Майк Помпео сравнил документ с «Декларацией Уэллеса» 1940 года. В этом документе США не признавали Латвию, Литву и Эстонию частью СССР.
По версии Госдепа, Россия нарушила основополагающие положения международной политики, в частности, допустила «захват и узурпацию» части или всей территории другого государства. Власти США пообещали продолжать политику непризнания Крыма российским до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
Вашингтон призывает Москву «прекратить оккупацию Крыма» и уважать территориальную целостность других государств. По мнению внешнеполитического ведомства, Россия продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и изолировала себя от международного сообщества.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», власти США выделили 200 млн долларов на развитие оборонного сектора Украины.
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