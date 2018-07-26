Министра экономики Германии обрадовало предотвращение торговой войны ЕС с США 

Министр экономики Германии Петер Альтмайер после завершения встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтоне с уверенностью заявил, что достигнутый на переговорах прогресс позволит избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест.
«Великолепно для глобальной экономики!» — написал Альтмайер на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что делегация ЕС в ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне согласилась расширить допуск медицинского оборудования на внутренний рынок Европы, увеличить импорт из США сжиженного природного газа и соевых бобов.