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Министра экономики Германии обрадовало предотвращение торговой войны ЕС с США
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Министра экономики Германии обрадовало предотвращение торговой войны ЕС с США 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр экономики Германии Петер Альтмайер после завершения встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтоне с уверенностью заявил, что достигнутый на переговорах прогресс позволит избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест.
«Великолепно для глобальной экономики!» — написал Альтмайер на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что делегация ЕС в ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне согласилась расширить допуск медицинского оборудования на внутренний рынок Европы, увеличить импорт из США сжиженного природного газа и соевых бобов.
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