Министр экономики Германии приветствовал торговое соглашение ЕС и США

"Прогресс, который позволит избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест, достигнут! Великолепно для глобальной экономики!" — подчеркнул Альтмайер.

Ранее в среду власти США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Об этом заявил Трамп после переговоров с Юнкером. Он также отметил, что США и ЕС создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов, которая будет работать «во благо обеих сторон».

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ные пошлины на некоторые виды американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.

Президент США также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.