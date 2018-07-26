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Министр экономики Германии приветствовал торговое соглашение ЕС и США
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Министр экономики Германии приветствовал торговое соглашение ЕС и США 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ТАСС, 26 июля. Министр экономики Германии Петер Альтмайер приветствовал торговое соглашение ЕС и США, которое было заключено председателем Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером и президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.
"Прогресс, который позволит избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест, достигнут! Великолепно для глобальной экономики!" — подчеркнул Альтмайер.
Ранее в среду власти США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Об этом заявил Трамп после переговоров с Юнкером. Он также отметил, что США и ЕС создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов, которая будет работать «во благо обеих сторон».
1 июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ные пошлины на некоторые виды американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.
Президент США также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.
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