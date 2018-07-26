Министр экономики германии поприветствовал итоги встречи Трампа и Юнкера

На встрече в Вашингтоне был достигнут ряд договоренностей, в том числе работа в направлении обнуления пошлин и субсидий по промышленным товарам и возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС

"Мои поздравления Юнкеру и Трампу: достигнут прорыв, который поможет избежать торговой войны и спасти миллионы рабочих мест! Отлично для глобальной экономики", — написал Альтмайер в Twitter.

Ранее США ввели ввозные пошлины против ЕС на сталь и алюминий, Евросоюз объявил об ответных мерах.