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Министр экономики германии поприветствовал итоги встречи Трампа и Юнкера
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Министр экономики германии поприветствовал итоги встречи Трампа и Юнкера 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер приветствовал итоги встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
На встрече в Вашингтоне был достигнут ряд договоренностей, в том числе работа в направлении обнуления пошлин и субсидий по промышленным товарам и возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС.
"Мои поздравления Юнкеру и Трампу: достигнут прорыв, который поможет избежать торговой войны и спасти миллионы рабочих мест! Отлично для глобальной экономики", — написал Альтмайер в Twitter.
Ранее США ввели ввозные пошлины против ЕС на сталь и алюминий, Евросоюз объявил об ответных мерах.
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