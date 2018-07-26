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Госдеп США: санкции в силе, пока Россия не вернет Крым Украине
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Госдеп США: санкции в силе, пока Россия не вернет Крым Украине 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». США намерены оставить в силе антироссийские санкции, пока Россия не вернет Украине вошедший в состав России Крым, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Майк Помпео
"Отмены санкций, связанных с присоединением Россией Крыма, не произойдет до тех пор, пока Россия не возвратит Крымский полуостров. США не признают и не будут признавать аннексию Крыма. Мы едины с нашими союзниками и партнерами, а также международным сообществом по вопросу Украины и ее территориальной неприкосновенности", — отметил Помпео, сообщает "Интерфакс".
Госдеп США готов работать с американскими сенаторами над законопроектом, предусматривающим дополнительные санкции в отношении России, отметил Помпео на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.
Во вторник американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес заявили, что они работают над законопроектом, усиливающим санкции в отношении России. Предлагаемые ограничительные меры коснутся энергетики, финансов, а также российского госдолга. Законопроект предполагает также создание национального центра для ответа на угрозы, исходящие от России, и отдела по координации санкций при Госдепартаменте США.
Кроме того, законопроект содержит пункт, предусматривающий, что США не смогут выйти из НАТО без согласия сената.
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