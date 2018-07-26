Ещё
США и Евросоюз готовы объединиться против Китая, заявил советник Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и Евросоюз готовы объединиться против Китая, заявил советник Трампа 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.
"США и ЕС объединятся в борьбе против Китая, который разрушил систему мировой торговли… Система мировой торговли разрушена: с высокими пошлинами, барьерами, кражей технологий и интеллектуальной собственности. Китай пришел к ЕС, ЕС сказал «нет». (Глава Еврокомиссии — ред.) Юнкер вчера очень ясно сказал, что он намерен помочь нам, президенту Трампу с китайской проблемой", — сказал Кудлоу в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.
"Я хотел бы, чтобы они заключались. Мы очень четко обозначили наши запросы… Но от них нет ответа", — добавил Кудлоу.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео56
Юлия Скрипаль вернется в Россию
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС104
Гройсман отказался «преклонять колени» перед Россией34
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение