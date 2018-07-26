США и Евросоюз готовы объединиться против Китая, заявил советник Трампа

"США и ЕС объединятся в борьбе против Китая, который разрушил систему мировой торговли… Система мировой торговли разрушена: с высокими пошлинами, барьерами, кражей технологий и интеллектуальной собственности. Китай пришел к ЕС, ЕС сказал «нет». (Глава Еврокомиссии — ред.) Юнкер вчера очень ясно сказал, что он намерен помочь нам, президенту Трампу с китайской проблемой", — сказал Кудлоу в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.

"Я хотел бы, чтобы они заключались. Мы очень четко обозначили наши запросы… Но от них нет ответа", — добавил Кудлоу.