Стало известно о результатах переговоров Путина и Трампа по Сирии и Украине

Во время слушаний в комитете по иностранным делам сенатор от демократов Бен Кардин спросил у Помпео, были ли выработаны Путиным и Трампом какие бы то ни было договоренности по Украине во время российско-американского саммита в Хельсинки , передает ТАСС

Помпео заверил американских сенаторов, что лидеры России и США не достигли в Хельсинки никаких договоренностей, касающихся Украины.

«Политика США [на украинском направлении] не изменилась, и вы это можете видеть», — сказал глава Госдепа , отметив, что опасения касательно возможности изменения американской позиции по Украине Трампом не подтвердились.

Кроме того, по словам Помпео, США донесли до России, что разрешить ситуацию в Сирии можно лишь в Женеве. «Мы изучаем возможности того, чтобы [заставить] Россию быть более готовой к взаимодействию по достижению политического решения, которое позволит покончить с насилием и создать условия для политического урегулирования ситуации в Сирии», — заявил госсекретарь США.

Помпео также отметил, что президенты США и России обсуждали в Хельсинки возможности совместной работы для возвращения домой беженцев из Сирии.

Ранее Помпео сообщил, что Трамп на встрече с Путиным подчеркнул важность реализации Минских соглашений.