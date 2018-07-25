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Стало известно о результатах переговоров Путина и Трампа по Сирии и Украине
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Стало известно о результатах переговоров Путина и Трампа по Сирии и Украине 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, рассказал о результатах переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа касательно ситуации на Украине и в Сирии.
Во время слушаний в комитете по иностранным делам сенатор от демократов Бен Кардин спросил у Помпео, были ли выработаны Путиным и Трампом какие бы то ни было договоренности по Украине во время российско-американского саммита в Хельсинки, передает ТАСС.
Помпео заверил американских сенаторов, что лидеры России и США не достигли в Хельсинки никаких договоренностей, касающихся Украины.
«Политика США [на украинском направлении] не изменилась, и вы это можете видеть», — сказал глава Госдепа, отметив, что опасения касательно возможности изменения американской позиции по Украине Трампом не подтвердились.
Кроме того, по словам Помпео, США донесли до России, что разрешить ситуацию в Сирии можно лишь в Женеве. «Мы изучаем возможности того, чтобы [заставить] Россию быть более готовой к взаимодействию по достижению политического решения, которое позволит покончить с насилием и создать условия для политического урегулирования ситуации в Сирии», — заявил госсекретарь США.
Помпео также отметил, что президенты США и России обсуждали в Хельсинки возможности совместной работы для возвращения домой беженцев из Сирии.
Ранее Помпео сообщил, что Трамп на встрече с Путиным подчеркнул важность реализации Минских соглашений.
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