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Трамп: Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях
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Трамп: Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: США И РФ ПРОВОДЯТ ИЗУЧЕНИЕ ВСЕХ ДОГОВОРОВ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЯХ С УЧЕТОМ ИЗМЕНИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ В МИРЕ — ПОМПЕО
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