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Трамп заявил о новой фазе в отношениях с ЕС
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Трамп заявил о новой фазе в отношениях с ЕС
РИА Новости
37 минут назад
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РИА НОВОСТИ
: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО
США
И
ЕС
ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ ФАЗУ В ОТНОШЕНИЯХ, ПРИ КОТОРОЙ БУДУТ ВЫИГРЫВАТЬ ОБЕ СТОРОНЫ
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