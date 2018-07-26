Российские военные поблагодарили Израиль за удар по ИГ в Сирии

Российское военное ведомство прокомментировало обмен ударами, произошедший в районе сирийско-израильской границы вечером 25 июля. Как полагают военные, боевики пытались спровоцировать армию Израиля на нанесение ударов по сирийским правительственным силам.

Российские военные подтвердили, что удар Израиля оказался эффективным и поразил назначенные цели.

«Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ и ракетные установки были оперативно уничтожены», — говорится в заявлении.

В заявлении Минобороны РФ говорится о выраженной израильским военным благодарности. «Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов», — сообщили в ведомстве.