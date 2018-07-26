ЕС хочет закупать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии

"Мы договорились сегодня усилить наше стратегическое сотрудничество касательно энергетики. Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

Ранее на пресс-конференции Юнкер заявил, что ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США.