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ЕС хочет закупать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии
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ЕС хочет закупать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Евросоюз хочет увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США для диверсификации своего энергоснабжения, говорится в совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.
"Мы договорились сегодня усилить наше стратегическое сотрудничество касательно энергетики. Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.
Ранее на пресс-конференции Юнкер заявил, что ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США.
Одним из важнейших поставщиков газа в ЕС в настоящее время является Россия.
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