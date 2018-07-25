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США пытаются ускорить темпы денуклеаризации КНР
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США пытаются ускорить темпы денуклеаризации КНР 

News.ru 50 минут назад
Фото: News.ru
Американская администрация поддерживает дипломатические отношения с КНДР. В то же время до бесконечности затягиваться процесс свёртывания ядерных программ не может.
Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон терпеливо участвует в процессе переговоров с Пхеньяном, однако затягивать денуклеаризацию американское руководство сячитает недопустимым, пишет ТАСС.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам июньской встречи в Сингапуре, которую прозвали исторической, подписали совместный документ. В нем Северная Корея выразила готовность к полной денуклеаризации полуострова, а США в свою очередь обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. При этом никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.
Ранее News.ru  писал, что российские дипломаты намерены убедить американских коллег снять санкции с Пхеньяна. По мнению РФ, это ускорит процесс денуклеаризации полуострова.
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