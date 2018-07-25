США пытаются ускорить темпы денуклеаризации КНР

Американская администрация поддерживает дипломатические отношения с КНДР . В то же время до бесконечности затягиваться процесс свёртывания ядерных программ не может.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон терпеливо участвует в процессе переговоров с Пхеньяном , однако затягивать денуклеаризацию американское руководство сячитает недопустимым, пишет ТАСС

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам июньской встречи в Сингапуре , которую прозвали исторической, подписали совместный документ. В нем Северная Корея выразила готовность к полной денуклеаризации полуострова, а США в свою очередь обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. При этом никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

Ранее News.ru писал, что российские дипломаты намерены убедить американских коллег снять санкции с Пхеньяна. По мнению РФ, это ускорит процесс денуклеаризации полуострова.