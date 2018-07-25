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Дональд Трамп «прогнул» Европу
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Дональд Трамп «прогнул» Европу 

News.ru 53 минуты назад
Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились о смягчении напряжённости в торговле. Глава Белого дома получил от ЕС серьёзные уступки.
Европейские власти, в частности, рассмотрят вопросы об увеличении экспорта сжиженного природного газа из США и снижении промышленных пошлин, сообщает The Wall Street Journal.
Старший пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас в своём Twitter сообщил, что встреча Юнкера и Трампа только что завершилась, в ближайшее время оба сделают совместное заявление для прессы.
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