Дональд Трамп «прогнул» Европу

Европейские власти, в частности, рассмотрят вопросы об увеличении экспорта сжиженного природного газа из США и снижении промышленных пошлин, сообщает The Wall Street Journal

Старший пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас в своём Twitter сообщил, что встреча Юнкера и Трампа только что завершилась, в ближайшее время оба сделают совместное заявление для прессы.