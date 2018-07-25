Госдеп выпустил Крымскую декларацию

Госдепартамент выпустил декларацию о непризнании факта вхождения Крыма в состав России

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — говорится в тексте документа за подписью главы ведомства Майка Помпео.

В документе американская сторона призывает Россию «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

США пообещали вместе с союзниками придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

В июне президент США Дональд Трамп на cаммите G7 в канадском Квебеке заявил, что Крым является российским, «потому что все жители там говорят по-русски». Позднее он также не исключил, что признает полуостров частью России. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в самолете по пути в Нью-Джерси, американский лидер сказал: «Посмотрим».

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей республики и 95,6% жителей города Севастополя проголосовали за данную инициативу. США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита. Российские власти неоднократно заявляли, что голосование было проведено в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН