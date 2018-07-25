Ещё
Госдеп выпустил Крымскую декларацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп выпустил Крымскую декларацию 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Госдепартамент выпустил декларацию о непризнании факта вхождения Крыма в состав России.
«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — говорится в тексте документа за подписью главы ведомства Майка Помпео.
В документе американская сторона призывает Россию «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».
США пообещали вместе с союзниками придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
В июне президент США Дональд Трамп на cаммите G7 в канадском Квебеке заявил, что Крым является российским, «потому что все жители там говорят по-русски». Позднее он также не исключил, что признает полуостров частью России. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в самолете по пути в Нью-Джерси, американский лидер сказал: «Посмотрим».
Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей республики и 95,6% жителей города Севастополя проголосовали за данную инициативу. США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита. Российские власти неоднократно заявляли, что голосование было проведено в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН.
Напомним, что согласно декларации Уэллеса, США отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Документ формально действовал до распада Советского союза.
Парламентская газета: последние новости
В Госдуме объяснили отказ США от предложения России организовать взаимные допросы США заявили о возможности Третьей мировой войны из-за Черногории‍ Косачев: сенаторы России и США могут встретиться в Совфеде в августе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип243
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным44
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»108
Маликов поразил сенсационным признанием о геях321
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев17
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение