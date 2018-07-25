Помпео оценил влияние саммита в Хельсинки на антироссийские санкции 

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, оценил влияние российско-американского саммита в Хельсинки на санкционную политику Вашингтона в отношении России.
Во время слушаний в комитете по иностранным делам сенатор от демократов Роберт Менендес поинтересовался, обсуждали ли лидеры России и США во время саммита в Хельсинки перспективы смягчения санкций Вашингтона в отношении Москвы, передает ТАСС.
Помпео заверил американских сенаторов, политика США в отношении России в части применения санкций не претерпела никаких изменений, невзирая на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Напомним, во вторник стало известно, что США захотели отменить часть санкций против России. Однако в тот же день американские законодатели анонсировали новый законопроект о масштабных санкциях против России.