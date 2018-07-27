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Трамп согласился приехать в Москву
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Трамп согласился приехать в Москву 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп согласился посетить Москву. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 27 июля, со ссылкой на заявление Белого дома. Отмечается, что визит американский лидер совершит, как только получит официальное приглашение.
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