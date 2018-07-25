Ещё
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп выпустил «Крымскую декларацию» 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Государственный департамент США выпустил «Крымскую декларацию», согласно которой Вашингтон не признает Крым частью России. Текст документа опубликован на официальном сайте департамента.
«Как и в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву», — говорится в декларации. Отмечается, что США вместе с союзниками обещают придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
Документ подписан госсекретарем Майком Помпео.
Согласно декларации Уэллеса, названной по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса, США отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Декларация формально действовала до распада Советского союза.
Ранее, 24 июля, сообщалось о продлении запрета на сотрудничество Пентагона и российского Минобороны. В отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США предлагалось отказаться от использования российской военной техники и деталей в американском оборудовании, а также запретить Вашингтону признавать присоединение Крыма к России.
Крым отделился от Украины и вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киев, Евросоюз, США и другие страны не признают законным итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова с состав России легально.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип227
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»76
Маликов поразил сенсационным признанием о геях280
Заявление Лолиты грозит международным скандалом408
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой93
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение