Захарова прокомментировала принятие «крымской декларации» в США

"Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео подписал так называемую «крымскую декларацию». В документе говорится, что Соединенные Штаты не признают Крым частью Российской Федерации

В середине июля президент США Дональд Трамп заявил, что если бы занимал эту должность четыре года назад, то не допустил бы воссоединения Крыма с Россией. Он назвал ситуацию с присоединением Крыма к РФ «катастрофой Обамы».