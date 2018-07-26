Видели уже: Захарова саркастично высмеяла «судьбоносную» «Крымскую декларацию» 

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в привычной ей саркастичной манере прокомментировала «Крымскую декларацию» США, которая сообщает о категоричном непризнании Крыма частью России. На странице в Facebook дипломат ядовито отметила: видали такое, и не раз. Она припомнила декларации, которые до недавнего времени также были «официальной политикой» Вашингтона.
— А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил, — иронично заявила представитель дипведомства.
В завершение Захарова добавила, что в России прекрасно знают цену таким «судьбоносным декларациям».
Комментаторы поддержали мнение дипломата и отметили, что с таким же успехом Россия может официально не признать Калифорнию частью США, — дескать, смысла в этом немного.
Ранее Госдеп обнародовал документ о том, что Вашингтон не признает и не планирует в дальнейшем признавать «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой». Госсекретарь Майк Помпео провел аналогию с «декларацией Уэллеса» 1940 года — тогда Вашингтон официально отказался признавать Литву, Латвию и Эстонию частью Советского Союза. «Проехалось» американское ведомство и по порядочности Москвы: РФ якобы продемонстрировала недостойное «великой страны» поведение и сама себя изолировала от международного сообщества.