Видели уже: Захарова саркастично высмеяла «судьбоносную» «Крымскую декларацию»

— А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил, — иронично заявила представитель дипведомства.

В завершение Захарова добавила, что в России прекрасно знают цену таким «судьбоносным декларациям».

Комментаторы поддержали мнение дипломата и отметили, что с таким же успехом Россия может официально не признать Калифорнию частью США, — дескать, смысла в этом немного.