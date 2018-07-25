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Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию»
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Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию» 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В июне этого года, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами стран «Большой семерки» назвал Крым российским.
Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию», в которой говорится, что Соединенные Штаты не признают Крым частью России.
«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года — прим. ред.), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, «захваченной силой» в противоречие международному праву», — сказано в декларации, в которой стоит подпись госсекретаря США Майка Помпео.
В документе также отмечается, что Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она долгое время декларировала, и «прекратить оккупацию Крыма».
В июне этого года, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами стран «Большой семерки» назвал Крым российским. Американский президент аргументировал это тем, что на нем живут русскоязычные люди.
Крым стал регионом России после проведенного в марте 2014 года референдума, на нем большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.
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