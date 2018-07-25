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Трамп хочет, чтобы его новая встреча с Путиным состоялась в 2019 году
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Трамп хочет, чтобы его новая встреча с Путиным состоялась в 2019 году 

ТАСС 55 минут назад
Встреча двух лидеров пройдет после окончания расследования спецпрокурора Мюллера, добавили в администрации США.
ТАСС: последние новости
Постпред Израиля при ООН объяснил удары по сирийскому самолету защитой суверенитета В Госдепе сообщили, что по возможному визиту Путина в Вашингтон ничего еще не согласовано Трамп заявил, что любые негативные шаги Ирана в отношении США будут иметь последствия
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