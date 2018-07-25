В Швеции назвали главную угрозу НАТО — и это не Россия

По мнению Бильдта, НАТО «в опасности». Главной угрозой для альянса при этом является сам президент США , поскольку судьба НАТО находится в его «пренебрежительных» руках. Как поведет себя американский лидер в случае гипотетического нападения России на одну из европейских стран, предсказать сложно, замечает автор.

Бильдт считает, что заявления Трампа о непропорционально большой ответственности США за обеспечение безопасности Европы не соответствуют действительности.

Согласно договоренностям, страны альянса должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 года. Однако на прошедшем саммите Трамп «внезапно» объявил о новой цели в 4%, что превышает даже расходы на оборону самих США, отмечает эксперт.

При этом в последние десятилетия европейсикй страны НАТО, в основном, фокусировались на миротворческих операциях вне континента, а не на обеспечении собственной территориальной безопасности. Ситуация изменилась в 2014 году после действий России, которые заставили страны альянса увеличить собственные расходы на оборону в среднем на 4% в год.

Военный бюджет США — это 72% от совокупных расходов всех членов НАТО на оборону, но две трети этих средств Вашингтон тратит на регионы за пределами Европы. Более того, большая часть американских войск и военных баз размещена не в Европе, а в между Индией Южной Африкой . Что касается систем раннего предупреждения и слежения на военных базах Великобритании Норвегии , они необходимы для защиты Америки, а не Европы. Фактически европейские траты на оборону в два раза превышают расходы США на безопасность Старого Света, констатирует Бильдт.

Преимущество России над странами НАТО — в более эффективном командовании и системе контроля, полагает автор. Кроме того, поскольку Россия самостоятельное государство, ее армия лучше скоординирована и может выполнять стратегические директивы Кремля в более сжатые сроки. Скорость развертывания российских военных подразделений была успешно продемострирована в 2014 году в Крыму и в Сирии год спустя, отмечает автор.

В НАТО же использование союзнических вооруженных сил полностью зависит от своевременного принятия политических решений. В этом и заключается главная проблема альянса, считает Бильдт. Он предлагает гипотетически рассмотреть «тайную военную операцию России» в отношении страны-члена НАТО и интересуется, как отреагирует на такую ситуацию Трамп.

«Может, он позвонит Путину? И, может, Путин сделает ему еще одно «потрясающее предложение» помочь следователям США докопаться до истины?» — иронизирует Бильдт.

Политик также спрашивает, применит ли Трамп в случае гипотетического нападения России принцип коллективной обороны или будет «сомневаться в собственной разведке и подкреплять отрицания Путина».

Европейские лидеры вряд ли решатся задать подобные вопросы президенту США, поэтому в обозримом будущем они продолжат волновать союзников американцев в Европе.