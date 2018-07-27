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Министр обороны ФРГ: У Трампа нет четкой стратегии по России
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Министр обороны ФРГ: У Трампа нет четкой стратегии по России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у президента США Дональда Трампа отсутствует четкая стратегия действий в отношении России.
"Ясную стратегию американского президента в отношении России после встречи (глав РФ и США в Хельсинки, — прим. «РГ») нельзя распознать", — отметила фон дер Ляйен в интервью Der Spiegel. По мнению немецкого министра, сложно оценивать результаты саммита в Хельсинки из-за того, что «никто действительно не знает, что там обсуждалось, и даже какие соглашения были достигнуты».
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что в НАТО заинтересованы в развитии диалога с Россией, однако, по словам политика, сейчас «мяч находится на стороне Кремля».
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