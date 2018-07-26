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Италия сократит расходы на оборону в 2019 году
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Италия сократит расходы на оборону в 2019 году 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Италия намерена снизить расходы на оборону в 2019 году вопреки настоятельным рекомендациям со стороны американского президента Дональда Трампа членам НАТО повысить их до двух процентов ВВП.
По словам итальянского министра иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези, в настоящее время Рим тратит на военные нужды около 1,15 процента ВВП. Главу внешнеполитического ведомства цитирует Reuters. В следующем году данный показатель, как предположил руководитель МИД Италии, сократится.
Впрочем, информагентство напомнило слова министра обороны Италии Элизабетты Тренты, которая накануне в интервью журналистам заявила о своем обещании помощнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону довести национальные оборонные расходы до двух процентов ВВП.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство тем, что европейские страны мало вкладывают средств в оборону военно-политического блока и полагаются на Вашингтон.
"США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды в сфере торговли", — написал хозяин Белого дома в своем Twitter во время июльского саммита НАТО в Брюсселе. Глава американского государства призвал всех участников Североатлантического альянса к немедленному повышению оборонных статей бюджета до двух процентов ВВП.
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