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Макфол попросит Белый дом не разрешать России допрашивать граждан США
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Макфол попросит Белый дом не разрешать России допрашивать граждан США 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший посол США в России Майкл Макфол посетит Белый дом и лично обратится к американским должностным лицам с просьбой не допустить, чтобы Россия могла допросить граждан США. Об этом он рассказал MSNBC.
"Они хотят не просто допросить нас — они считают, что мы преступники", — сказал Макфол, имея в виду российские власти.
Во время саммита России и США в Хельсинки 16 июля, президент России Владимир Путин обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением о том, чтобы российские следователи могли допросить граждан США, «которые имеют какое-то отношение к незаконным действиям на территории России».
Макфол планирует призвать Белый дом не поддаваться «бредовой» идее России о допросе американцев. Он заявил, что намерен встретиться с должностными лицами из администрации и попросить не допустить такой сделки.
Он отметил, что у него есть поддержка со стороны Государственного департамента и сената США.
Экс-посол ранее заявлял, что опасается преследования его в рамках дела Браудера через Интерпол.
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