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Юнкер и Трамп решили запустить новую фазу отношений Евросоюза и США
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Юнкер и Трамп решили запустить новую фазу отношений Евросоюза и США 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне для запуска новой фазы отношений страны и союза. Юнкер заявил, что в Евросоюзе поддерживают позицию Трампа по ряду вопросов. Он добавил, что многое в торговых отношениях нужно изменить.
Юнкер признался, что ЕС рад достижению соглашения с США. «Мы договорились, что не будем вводить новые тарифы до тех пор, пока идут переговоры», — цитирует РИА Новости главу Еврокомиссии. Также Юнкер добавил, что США и ЕС необходимо договориться о мерах в отношении Китая, который «делает рынок непредсказуемым».
США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также создании рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. «США и Евросоюз отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий».
Ранее Трамп предложил властям Евросоюза одновременно с Вашингтоном отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. «Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет», — заявлял Трамп в Twitter.
Первого июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры.
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