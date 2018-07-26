Юнкер и Трамп решили запустить новую фазу отношений Евросоюза и США

Юнкер признался, что ЕС рад достижению соглашения с США. «Мы договорились, что не будем вводить новые тарифы до тех пор, пока идут переговоры», — цитирует РИА Новости главу Еврокомиссии. Также Юнкер добавил, что США и ЕС необходимо договориться о мерах в отношении Китая , который «делает рынок непредсказуемым».

США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также создании рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. «США и Евросоюз отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий».

Ранее Трамп предложил властям Евросоюза одновременно с Вашингтоном отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. «Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет», — заявлял Трамп в Twitter.