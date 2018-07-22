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В Иране попросили Трампа «не играть с львиным хвостом»
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В Иране попросили Трампа «не играть с львиным хвостом» 

ТК «Звезда» 22 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Иранский лидер Хасан Роухани посоветовал президенту США Дональду Трампу «не играть с львиным хвостом» и не дразнить Тегеран.
Президент Ирана Хасан Роухани призвал президента США Дональда Трампа не «играть с львиным хвостом». Об этом пишет Reuters.
«Не играйте с львиным хвостом, потому что вы пожалеете об этом. Вы не можете спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов Ирана», — заявил Роухани.
По его словам, американцы должны понять, что «мир с Ираном — ключ для общего мира, а война обеспечит только войны». Роухани пояснил, что Тегеран ни с кем не сражается и не воюет.
Президент Ирана также раскритиковал угрозы Вашингтона в отношении экономики страны, заявив, что, США не удастся остановить экспорт иранской нефти. Роухани напомнил, что у Тегерана на вооружении различные варианты ответных действий на американские угрозы.
Напомним, в начале июля директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук объявил, что Соединенные Штаты намерены полностью сократить нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций.
Кроме того, замначальника ставки Корпуса стражей Исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что Иран может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим государствам.
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