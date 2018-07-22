В Иране попросили Трампа «не играть с львиным хвостом»

Президент Ирана Хасан Роухани призвал президента США Дональда Трампа не «играть с львиным хвостом». Об этом пишет Reuters

«Не играйте с львиным хвостом, потому что вы пожалеете об этом. Вы не можете спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов Ирана», — заявил Роухани.

По его словам, американцы должны понять, что «мир с Ираном — ключ для общего мира, а война обеспечит только войны». Роухани пояснил, что Тегеран ни с кем не сражается и не воюет.

Президент Ирана также раскритиковал угрозы Вашингтона в отношении экономики страны, заявив, что, США не удастся остановить экспорт иранской нефти. Роухани напомнил, что у Тегерана на вооружении различные варианты ответных действий на американские угрозы.

Напомним, в начале июля директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук объявил, что Соединенные Штаты намерены полностью сократить нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций.

Кроме того, замначальника ставки Корпуса стражей Исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что Иран может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим государствам.