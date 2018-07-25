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Трамп: ЕС и США договорились работать над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров
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Трамп: ЕС и США договорились работать над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Он добавил, что ЕС согласился увеличить импорт сельскохозяйственной продукции и СПГ из США. Американский лидер отметил, что стороны создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере.
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