США обвинили спецслужбы России в «агрессивном кибершпионаже» 

Штаты обвинили российские спецслужбы в «агрессивном, сложном и широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.
Согласно докладу правительства США, в России собирают «чувствительные технологии» при использовании киберпространства. Делается это якобы для того, чтобы улучшить российскую экономику. Кроме того, отмечается, что помимо России особую угрозу в цифровом пространстве представляют Китай и Иран.
Ранее Пятый канал рассказывал, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп якобы не достигли никаких касающихся Украины договоренностей в Хельсинки. По словам госсекретаря США Майка Помпео, несмотря на опасения Вашингтона о возможных изменениях, все осталось по-прежнему.