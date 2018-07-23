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«Здесь все может быть». Политолог об угрозах США в адрес Ирана
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«Здесь все может быть». Политолог об угрозах США в адрес Ирана 

РИА Новости 23 июля 2018
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в беседе с ним президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран в случае неправильных действий «заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на земле».
"Я разговаривал с президентом в течение прошлой недели, и президент Трамп сказал мне, что если Иран сделает что-то плохое, он заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на Земле", — цитирует слова Болтона пресс-служба Белого дома.
Президент США Дональд Трамп в понедельник написал в своем Twitter, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать США. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». По его словам, «сила Ирана — сдерживающая».
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев в радио Sputnik предположил, как может развиваться ситуация в дальнейшем.
"Выступления Трампа против Ирана идут уже давно. Еще в период своей предвыборной кампании он и предшественника своего критиковал за так называемую ядерную сделку. Что касается того, что может быть предпринято против Ирана, Трамп говорил о том, что со стороны США могут вернуться санкции, которые были до сделки. Что касается применения оружия против Ирана, здесь на сто процентов сложно что-то говорить. Потому что ситуация вообще в этом регионе очень тяжелая. Как говорится, ничего нельзя отрицать. Может, конечно, это все кончится и просто словесной перепалкой — так же, как с Северной Кореей, когда Трамп постоянно угрожал, но в последний момент они встретились с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном. И вроде как все пошло на убыль. Здесь, конечно, ситуация сложнее, чем на Корейском полуострове. Но, тем не менее, можно ожидать каких-то отступлений. Так что, здесь все может быть", — сказал Леонид Гусев.
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