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Трамп пригрозил Турции санкциями из-за задержания американского пастора
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Трамп пригрозил Турции санкциями из-за задержания американского пастора 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ПООБЕЩАЛ НАЛОЖИТЬ «БОЛЬШИЕ САНКЦИИ» НА ТУРЦИЮ В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖАНИЕМ АМЕРИКАНСКОГО ПАСТОРА
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