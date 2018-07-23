Трамп пригрозил Ирану ответом, который знали лишь несколько стран на Земле 

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран в случае неправильных действий заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на Земле. Об этом рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
«Я разговаривал с президентом в течение прошлой недели, и президент Трамп сказал мне, что если Иран сделает что-то плохое, он заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на Земле», — сказал Болтон, чьи слова со ссылкой на пресс-службу Белого дома цитирует РИА Новости.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани сделал угрожающее заявление в адрес Трампа, призвав его «не играть с огнем». В ответ американский лидер предостерег иранского коллегу от попыток угрожать Вашингтону, пишет НСН.
Новости политики: Иран обещает поставить на колени США