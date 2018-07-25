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США назвали важным шагом реформирование газотранспортной системы Украины
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США назвали важным шагом реформирование газотранспортной системы Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
США считают важным шагом подписание меморандума между «Нафтогазом» и «Магистральными газопроводами Украины». Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что наблюдательные советы двух украинских компаний, подписав меморандум, взяли на себя обязательство по передаче части функций «Нафтогаза» «Магистральным газопроводам Украины».
«США рады сообщить, что правительство Украины объявило о важном шаге, предпринятом сегодня и связанном с реформой украинского энергетического сектора», — заявили в Госдепе.
В Госдепе считают, что такая реформа согласовывается с политикой ориентирования на свободный рынок, к которой Украину призывал Вашингтон, ЕС и международное сообщество.
В апреле в Госдепе призвали Украину повысить цены на газ.
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