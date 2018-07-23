Эксперт прокомментировал заявление Трампа в адрес Рухани

Эксперт предположил, что в ближайшем времени возможно произойдёт встреча между руководителями США и Ирана.

«Мы уже наблюдали, как Трамп работал по Северной Корее , и помним, что кончилось это встречей между Трампом и лидером Северной Кореи, хотя риторика там была ещё более воинственная. Приёмы у Трампа, как мы знаем, достаточно устоявшиеся, и почему бы не рассматривать это заявление как пробу пера перед возможной встречей между руководителями США и Ирана», — резюмировал он.

Ранее Трамп в своем Twitter предостерёг Рухани от угроз в адрес США.

14 июля Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана.