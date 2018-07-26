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СМИ: КНДР в пятницу передаст США останки военнослужащих, погибших в Корейской войне
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СМИ: КНДР в пятницу передаст США останки военнослужащих, погибших в Корейской войне 

ТАСС 31 минуту назад
ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. КНДР, скорее всего, передаст США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, 27 июля. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что ранее КНДР приняла от американской стороны около 100 деревянных контейнеров, в которых будет осуществлена транспортировка останков.
По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953) погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Останки около 5,3 тыс. солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996 по 2006 год в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих. В последний раз Пхеньян согласился передать останки шести американских солдат в апреле 2007 года, когда в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от демократов Билл Ричардсон.
Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном. По итогам встречи в Сингапуре в июне президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
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