СМИ: КНДР в пятницу передаст США останки военнослужащих, погибших в Корейской войне

ТОКИО, 26 июля. / ТАСС /. КНДР , скорее всего, передаст США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, 27 июля. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что ранее КНДР приняла от американской стороны около 100 деревянных контейнеров, в которых будет осуществлена транспортировка останков.

По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953) погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Останки около 5,3 тыс. солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996 по 2006 год в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих. В последний раз Пхеньян согласился передать останки шести американских солдат в апреле 2007 года, когда в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от демократов Билл Ричардсон