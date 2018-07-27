СМИ: американский самолет вылетел в КНДР, где пройдет передача останков военнослужащих США 

ТАСС, 27 июля. Транспортный самолет США в пятницу вылетел в КНДР, где должна пройти передача останков американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Ожидается, что передача деревянных контейнеров с останками американских солдат должна состояться в северокорейском аэропорту Кальма.
Договоренность о передаче останков американских военнослужащих была достигнута в ходе саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедшем в Сингапуре 12 июня.
Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном. По итогам встречи в Сингапуре в июне президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.