Встреча с Трампом завершилась победой Путина, считает евродепутат

"Очевидно, что Трамп расстроил даже самых верных своих сторонников. Даже (бывший спикер палаты представителей конгресса США— ред.) Ньют Гингрич его критиковал, хотя теперь Трамп поменял смысл своих слов о вмешательстве России в выборы на противоположный. Путин явно вел встречу, а Трамп охотней становился на сторону Путина, чем на сторону собственных спецслужб. Это была победа Путина. Позицию Трампа не очень хорошо восприняли как в США, так и в Европе. Даже мне было неудобно за него, а я не американец", — заявил Тэннок.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд политических оппонентов американского президента обвиняют его по итогам Хельсинки в предательстве национальных интересов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.