Трамп сообщил о готовности США заключить с Ираном «настоящую сделку» в ядерной сфере

ТАСС: последние новости

Пенс: Трамп в Хельсинки рисковал ради мира, а не ради своих амбиций

Трамп заявил, что любые негативные шаги Ирана в отношении США будут иметь последствия

Посол США в РФ пояснил, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки