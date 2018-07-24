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Трамп сообщил о готовности США заключить с Ираном «настоящую сделку» в ядерной сфере
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Трамп сообщил о готовности США заключить с Ираном «настоящую сделку» в ядерной сфере 

ТАСС 31 минуту назад
США готовы заключить с Ираном «настоящую сделку» в ядерной сфере, отличающуюся от «предыдущей провальной» — Трамп.
ТАСС: последние новости
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